Fußballspruch des Jahres: Referee Aytekin oder Freiburg-Fans

Schwarzfahrerin schlägt Kontrolleurin ins Gesicht Eine 22-Jährige ohne gültigen Fahrschein hat einer Kontrolleurin in Augsburg mehrmals ins Gesicht geschlagen. Bei der Kontrolle an der Haltestelle einer Straßenbahn im Stadtteil Oberhausen wollte die Fahrscheinprüferin die Personalien der Frau aufnehmen, als diese zuschlug, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Bei dem Vorfall am-Jährige wird laut Polizei nun wegen Beförderungserschleichung und Körperverletzung ermittelt.