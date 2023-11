Fußballer schlägt Ordner: Schwerverletzter in Kreisliga

Während eines Fußballspiels ist in Augustdorf nahe Bielefeld ein Ordner attackiert und schwer verletzt worden. Ein Spieler der Gästemannschaft aus Lage soll den Ordner mit der Faust geschlagen haben, teilte die Polizei am Montag zu ihren Ermittlungen nach dem Kreisliga-Fußballspiel von Sonntagnachmittag mit. Zusätzlich sei der Mann von einem vermeintlichen Fan aus Lage mit einem Regenschirm attackiert worden. Der 21-jährige Ordner erlitt laut Polizei schwere Verletzungen am Kopf. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten anschließend in eine Spezialklinik.

Etwa zur selben Zeit der Attacke gegen den Ordner soll ein weiterer Fußballer aus Lage nach einem 34-jährigen Spieler aus Augustdorf getreten haben, schilderte die Polizei. In beiden Fällen nahmen die Beamten Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung auf.