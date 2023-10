Fußballer kentern im Stocherkahn: Vier Menschen unterkühlt

Mehr zum Thema

Geschätzter Schaden nach Brand in Vereinsheim 150.000 Euro Beim Brand in einem Vereinsheim in Karlsruhe sind nach vorläufigen Schätzungen der Polizei 150.000 Euro Schaden entstanden. Nach Angaben der Feuerwehr geriet die Küche des Gebäudes am Sonntagmorgen in Vollbrand. Verletzt wurde demnach niemand.