Fußball-Romantik pur: „Traum“-Tage für Reitz

Unicef: Lage der Kinder in der Ukraine dramatisch Das UN-Kinderhilfswerk hat angesichts der dramatischen Lage von Kindern und Jugendlichen in der Ukraine zu verstärkter Hilfe aufgerufen. Es gibt in der ganzen Ukraine inzwischen kein Kind mehr, das von diesem Krieg verschont geblieben ist, sagte der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider, dem Kölner Stadt-Anzeiger (Samstag-Ausgabe). Die notleidende Bevölkerung in der Ukraine dürfe nicht vergessen werden, auch wenn sich alle Blicke derzeit auf die Krisenregion in Nahost richteten, mahnte er.

Stolpersteine in Essen gestohlen In Essen haben Unbekannte zwei Stolpersteine gestohlen, der Staatsschutz ermittelt. Mit den in den Boden eingelassenen Messingplatten wird an vielen Stellen in Deutschland an Menschen erinnert, die im Nationalsozialismus verfolgt, deportiert oder ermordet wurden. Das Fehlen der zwei Stolpersteine sei vor einigen Tagen entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag auf Anfrage. Da ein politischer Zusammenhang vermutet werde, habe der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatte der WDR berichtet.