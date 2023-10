Fußball-Derby: Polizei verbietet Glasflaschen in Zügen

Vor dem brisanten Fußball-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig hat die Bundespolizei erneut eine Allgemeinverfügung erlassen, die am kommenden Sonntag das Mitführen von Glasflaschen, Getränkedosen, Pyrotechnik, Schutzbewaffnung sowie Vermummungsgegenständen auf mehreren Zugverbindungen und Bahnhöfen in Niedersachsen verbietet. Betroffen sind die Regionalzüge von Braunschweig nach Hannover, Braunschweig-Hildesheim-Hannover sowie von Wolfsburg nach Hannover. Das Verbot gilt jeweils in mehreren Stunden vor und nach dem Spiel um 13.30 Uhr in der Heinz von Heiden Arena in Hannover, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Das Zweitliga-Duell zwischen dem Aufstiegskandidaten Hannover und dem Tabellenletzten Braunschweig gilt als eines der brisantesten Hochrisikospiele im deutschen Fußball. Mehrere hundert Polizisten sind bei jedem Derby damit beschäftigt, die rivalisierenden Fangruppen voneinander zu trennen.