Belgrad setzt gegen Leipzig auf Fans und Mauer-Taktik Roter Stern Belgrad will sich in der Champions League gegen Leipzig mindestens einen Punkt ermauern. Der Trainer steht in der Kritik und braucht Erfolge.

Kommunen in Finanznot: Hilferuf von Bürgermeistern Viele Kommunen in Ostsachsen sehen sich finanziell mit dem Rücken zur Wand und haben einen verzweifelten Hilferuf an die Landesregierung gesandt. Der Landkreis Görlitz stehe vor der Zahlungsunfähigkeit und auch die Städte und Gemeinden hätten mit steigenden Personal- und Energiekosten, Arbeitskräftemangel und überbordender Bürokratie zu kämpfen, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Brief.