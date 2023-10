Fusion mit 1. FC Magdeburg und MFFC rückt näher

Mehr zum Thema

Zahl der Einpendler in Halle und Magdeburg gestiegen In Halle und Magdeburg in Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Berufspendler im ersten Halbjahr 2022 gestiegen. Das teilte das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn am Donnerstag mit. Zum Stichtag 30. Juni 2022 gab es in Magdeburg 109.600 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Stadt. Darunter befanden sich den Angaben zufolge 44.800 Einpendler, die nicht in der Stadt wohnen. Im gleichen Zeitraum 2021 waren es noch 43.600. Die Zahl erhöhte sich demnach um 2,8 Prozent. Auch in Halle erhöhte sich der Einpendleranteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um zwei Prozent.