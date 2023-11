Funkelnde Lichter und Budenzauber: Weihnachtsmarkt eröffnet

Mit einem Lichtermeer auf dem Marktplatz und einer musikalischen Einleitung ist am Donnerstag der historische Mainzer Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Die Besucher erwarten auch in diesem Jahr bunt geschmückte Verkaufsstände, kulinarische Köstlichkeiten und ein kulturelles Bühnenprogramm. Bis zum 23. Dezember haben sie die Gelegenheit, sich an insgesamt 90 Marktbuden in der Innenstadt und im Stadtgebiet auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

Wir bieten in Mainz auch 2023 ein hochwertiges und vielfältiges Angebot, sagte Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) in seiner Ansprache auf dem Liebfrauenplatz. Dazu gehörten auch zahlreiche Domkonzerte, die traditionelle Märchenaufführung im Staatstheater und der Weihnachtskartendruck im Druckladen des Gutenberg-Museums.