Fund bei Fahrzeugkontrolle: Über ein Kilogramm Haschisch

Mann nach Messerattacke in S-Bahn vor Gericht Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen Fahrgast in der Frankfurter S-Bahn steht seit Montag ein 40-Jähriger vor dem Landgericht Frankfurt. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Heimtückemord aus, hat allerdings bereits den Antrag gestellt, den Beschuldigten in der Psychiatrie unterzubringen. Der Vorfall geschah im Juli vergangenen Jahres auf Höhe der S-Bahn-Station Konstablerwache.

Jusos: Rücktritt SPD-Fraktionschef - Keine Stellungnahme Hessens Jungsozialisten dringen nach der historischen Wahldebakel der SPD auf eine personelle Erneuerung an der Spitze. Doch was sagt die Parteispitze dazu?