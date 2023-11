Fürth mit nächstem Heimsieg: Sieb und Hrgota treffen

Mehr zum Thema

Mann verletzt zwei Polizisten in Regensburg Ein vermutlich unter Drogen stehender Mann soll im oberpfälzischen Regensburg zwei Polizisten verletzt haben. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag wurden die Beamten am Samstagabend gerufen, weil der Mann zwischen zwei geparkten Autos auf dem Boden lag und nicht ansprechbar war. Als die Beamten dem 25-Jährigen aufhelfen wollten, habe er um sich geschlagen.