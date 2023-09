Auch die Royal-Fans merken, dass die 45-Jährige offenbar wie ausgewechselt ist. „Unsere wunderschöne Prinzessin findet man wieder strahlender denn je. Was für eine Freude für uns alle“ und „Wunderschöne Prinzessin Charlene, schön zu sehen, dass es dir gut geht und du gute Laune hast“, heißt es in den Kommentaren. Andere finden es hingegen toll, dass die zweifache Mutter nun wieder zu ihren blonden Haaren zurückkehrt ist.

Lese-Tipp: Plötzlich brünett! Krasse Typveränderung bei Fürstin Charlène von Monaco

Wohl keine Royal-Lady wird in der Öffentlichkeit so genau begutachtet wie Charlène. Besonders hinsichtlich ihrer Stimmung. Oft wirkt die 45-Jährige auf Aufnahmen und bei Terminen traurig, fast schon in sich gekehrt. Hinzukommen die ständigen Schlagzeilen um eine angebliche Ehekrise – die sie und Albert kürzlich jedoch ganz offiziell dementierten. (dga)