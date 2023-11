Fürstenwalde: Schaukasten mit Davidstern-Aushang zerstört

Mehr zum Thema

Institut forscht künftig unter Unesco-Siegel Das Forschungsinstitut für Biosphärenreservate an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde arbeitet künftig mit besonderer Anerkennung der UN-Organisation Unesco. Die Weltorganisation übernimmt für acht Jahre die von Deutschland beantragte Schirmherrschaft für das 2019 gegründete Institut, wie die Deutsche Unesco-Kommission am Montag mitteilte. Die Wissenschaftler arbeiteten damit unter dem Siegel der Unesco und verpflichteten sich, bestimmte Programme der Organisation zu unterstützen, erläuterte der wissenschaftliche Co-Direktor des Instituts für Biosphärenreservate, Pierre Ibisch.