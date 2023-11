Füracker: Haushalt verstößt nicht gegen die Verfassung

Mehr zum Thema

Sicherheitslandung: Pilot weicht nach Indien aus Wegen eines Zwischenfalls an Bord ist ein Flugzeug auf dem Weg von München nach Thailand außerplanmäßig in Indien gelandet. Die Lufthansa-Maschine habe am Dienstag auf die indische Hauptstadt Neu Delhi ausweichen müssen, bestätigte die Lufthansa der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Grund dafür sei unbotmäßiges Verhalten eines Passagiers gewesen, das die Sicherheit und Unversehrtheit an Bord hätte gefährden können. Der Mann sei in Delhi an die Behörden übergeben worden.