Für „Unter uns"-Neuling Miriam Lahnstein stehen zuhause bald Veränderungen an

Wie es ist, wenn Kinder ausziehen, das müssen gerade Ringo (Timothy Boldt) und Easy (Lars Steinhöfel) bei „Unter uns“ erfahren. Ihr Sohn Julius möchte nämlich in die große weite Welt hinaus und zu Hause ausziehen. Für die beiden ein Schock. Genau ein solches Schicksal könnte bald auch Schausielerin Miriam Lahnstein ereilen. Denn auch ihre Kinder sind in einem Alter, wo man langsam aber sicher eigene Wege gehen will. Wie schwierig das werden kann, weiß die 49-Jährige nicht nur als Mama, sondern auch als Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin.

Die Schauspielerin weiß: „Es ist der absolut richtige und wichtige Weg. Die Kinder müssen rausgehen und ihre eigene Lebenserfahrung machen.“