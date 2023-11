Für Tuchel ist die spannende Torwart-Frage für die EM klar

Mehr zum Thema

Schneeschauer in Alpen und in tieferen Lagen Gute Nachrichten für Skifahrer: Am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) 40 bis 80 Zentimeter Neuschnee in hohen Alpenlagen. Aber auch in tieferen Lagen wie am Main kann es laut einem DWD-Sprecher dann schneien.