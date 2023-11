Für Olympia: Hamburger Sportbund fordert Senat-Bekenntnis

Der Hamburger Sportbund hat die Olympischen Spiele 2036 und 2040 im Blick. Nun fordert der HSB Unterstützung vom hanseatischen Senat.

Der Hamburger Sportbund (HSB) hat mit großer Mehrheit auf seiner Mitgliederversammlung beschlossen, mit der Hansestadt im nationalen Bewerbungsprozess für eine mögliche deutsche Olympia-Kandidatur zu bleiben. Das teilte der Hamburger Sportbund am Dienstag mit.

Der Hamburger Senat wurde zugleich aufgefordert, das Memorandum of Understanding des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zu unterzeichnen, um weiter im Prozess zu ergründen, ob und wie die Stadt Teil einer bundesweiten Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland sein könne, hieß es in der Mitteilung. Mit dieser Absichtserklärung gegenüber dem DOSB melden sich die Städte als Kandidaten für das Auswahlverfahren an und akzeptieren die Bewerbungsvorgaben des Dachverbandes. Weitere Interessenten sind Berlin, Hamburg, Leipzig, München und die Region Rhein-Ruhr.

Die Ausrichtung von Sommerspielen in Deutschland ist frühestens 2036 möglich - 100 Jahre nach den Spielen in Berlin unter der nationalsozialistischen Diktatur. Auch 2040 ist eine Option. 2024 finden die Sommerspiele in Paris, 2028 in Los Angeles und 2032 in Brisbane in Australien statt. Zuletzt war Deutschland 1972 mit München und Kiel mit den Segelwettbewerben olympischer Ausrichter.

Eine Vorentscheidung zu möglichen Bewerberstädten soll auf einer DOSB-Mitgliederversammlung am 2. Dezember in Frankfurt am Main fallen. Bis Sommer 2024 soll dann ein Grobkonzept inklusive Bürgerbeteiligung fertig sein. Eine endgültige Entscheidung, ob Deutschland sich um Olympia bewirbt, wird indes erst 2025 oder 2026 erwartet.

2015 hatten die Bürgerinnen und Bürger Hamburgs bei einem Referendum gegen die Fortsetzung der Bewerbung für die Olympischen Spiele 2024 gestimmt.