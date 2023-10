Für ein Spiel: Innenraumverbot für Sandhausens Imhof

Sportdirektor Matthias Imhof vom SV Sandhausen ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber dem Schiedsrichterteam mit einem Innenraumverbot für ein Spiel belegt worden. Das teilte der DFB am Donnerstag mit. Imhof hatte am vergangenen Freitag im Drittliga-Spiel gegen den SSV Ulm (1:2) nach Abpfiff die Rote Karte gesehen. Der Verein stimmte dem Urteil zu, es ist somit rechtskräftig. Der SVS trifft am Samstag auf den Aufsteiger SpVgg Unterhaching.

Auch SVS-Präsident Jürgen Machmeier droht noch Ärger. Zwischen den Unparteiischen und ihm soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, ließ sich Rechtsanwalt Christoph Schickhardt in der Clubmitteilung kürzlich zitieren. Bereits diese sei unsportlich und unnötig gewesen. Im weiteren Verlauf kam es dann auch noch zu einem körperlichen Kontakt zwischen dem Schiedsrichter und Jürgen Machmeier, hieß es weiter.