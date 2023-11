Für 100 Jahre „Großes Kino“ geht Berlinale ins Museum

Mehr zum Thema

Senatorin: Regierung muss Flüchtlingsnotlage ausrufen Die Berliner Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe hat die Bundesregierung aufgefordert, eine Flüchtlingsnotlage auszurufen, um dann die Schuldenbremse auszusetzen. Im Zusammenhang mit der Finanzierung von Migration steht der Bund in der Verantwortung, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Statt über die Umstellung von Geld- auf Sachleistungen für Asylbewerber zu debattieren, solle Finanzsenator Christian Lindner (FDP) wegen der hohen finanziellen Herausforderungen eine Notlage erklären.