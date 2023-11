Fünfter Todestag von Jens Büchner: Freunde erzählen von seinen letzten Momenten

Der gebürtige Sachse war 2010 nach Mallorca mit seiner damaligen Partnerin Jennifer Matthias ausgewandert. Seit 2011 wurde das Paar, das einen gemeinsamen Sohn hat, im Alltag von der Vox-Auswanderer-Doku begleitet. Nur zwei Jahre nach ihrem Umzug trennten sich Jens und Jennifer schon wieder.

2014 startete der gelernte Finanzwirt seine Schlagersänger-Karriere auf der spanischen Urlaubsinsel. Büchners Bekanntheitsgrad stieg im Januar 2017 durch seine Teilnahme an der 11. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ weiter an. In der RTL-Show machte er den sechsten Platz.

Schließlich lernte er Danni Büchner kennen und lieben. Die beiden bekamen Zwillinge. Jens Büchner hinterließ neben den Zwillingen seine Töchter Jessica und Jenny aus erster Ehe und den gemeinsamen Sohn mit seiner Ex-Verlobten Jennifer Matthias. Ehefrau Daniela brachte aus einer früheren Beziehung ihre Töchter Joelina und Jada sowie den Sohn Volkan mit. (rsc)