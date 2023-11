Fünfter Sieg: Leverkusen mit Schick-Tor im Achtelfinale

Mehr zum Thema

Laumann: Krankenhausreform in NRW bis Ende 2024 beendet Die neue Krankenhausplanung für Nordrhein-Westfalen soll nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) Ende kommenden Jahres abgeschlossen sein. Wir werden dieses Ziel 2024 erreichen, sagte Laumann am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Landtags. Mit der Reform solle die Qualität der medizinischen Versorgung verbessert werden. Krankenhäuser sollten zudem wirtschaftlich stabiler werden. Aber wir wollen vor allen Dingen auch erreichen, dass wir dauerhaft und langfristig auch erreichbare Krankenhäuser für die Bevölkerung in ganz Nordrhein-Westfalen haben, sagte Laumann.