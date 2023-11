Ein Fünfjähriger ist in Meißen von einem Linienbus angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge wurde nach dem Unfall am Dienstagnachmittag in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizei ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge lief das Kind unvermittelt auf die Straße und wurde von dem Bus erfasst.