Fünfjährige von Auto mitgeschleift und leicht verletzt

Ein Kind ist in Straubing von einem Auto mitgeschleift und leicht verletzt worden. Die Fünfjährige habe eine Straße überqueren wollen, als sie stürzte, teilte die Polizei am Freitag mit. Zu der Zeit bog eine 90-Jährige mit ihrem Auto in die Straße ein. Über einige Meter wurde das Mädchen vom Auto mitgeschleift, allerdings nicht von den Rädern erfasst. Ein Rettungswagen brachte die Fünfjährige in ein Krankenhaus.