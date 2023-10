Fünf Wachteln im Karton: Polizistin nimmt Tiere auf

Mehr zum Thema

Bis zu 20 Grad am Alpenrand am Sonntag Am Alpenrand wird es am letzten Oktoberwochenende warm: Bis zu 20 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dort am Sonntag wegen Föhnwindes. In der Ausflugsregion werde es am ersten Herbstferien-Wochenende überwiegend freundlich, teilte ein Meteorologe am Freitag mit. Am Samstag werden in Oberbayern bis zu 17 Grad erwartet. Das sind viel zu hohe Temperaturen für diese Jahreszeit, sagte er.