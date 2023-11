Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von Autos bei Grimmen

Mehr zum Thema

Tiertraining in Zoos: Experten tauschen Erfahrungen aus Die Jahrestagung des Landeszooverbands drehte sich in diesem Jahr um artgerechtes und stressfreies Tiertraining. Zudem suchten die Zoochefs zeitgemäße Lernangebote für Schüler. Verbandschef Tim Schikora hofft auf eine Landesförderung.