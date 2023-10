Fünf Verletzte bei Zusammenstoß in Sankt Augustin

Mehr zum Thema

Sprengsatz auf Autodach: Kein terroristischer Hintergrund Im Fall eines Sprengsatzes, der auf einem Autodach in Paderborn lag, gehen die Ermittler nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Sprengsatz habe den Ermittlungen zufolge weder der in der Nähe gelegenen alevitischen Gemeinde, noch anderen umliegenden Institutionen oder Objekten gegolten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Paderborn.