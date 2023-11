Fünf Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße 38 in Mannheim

Mehr zum Thema

Ludwigsburger Basketballern gelingt Revanche gegen Sassari Die MHP Riesen Ludwigsburg haben sich in der Champions League für die 79:89-Heimniederlage gegen Banco di Sardegna Sassari vor zwei Wochen revanchiert. Am Mittwoch gewann der Basketball-Bundesligist mit 97:80 (54:41) auf Sardinien und hat damit auch den direkten Vergleich gegen Sassari auf seiner Seite. Im Europapokal stehen die Schwaben nun bei einer Bilanz von 2:2 Siegen.