Fünf Verletzte bei Unfall auf B83 - darunter Kleinkind

Mehr zum Thema

Weil erleichtert über Einigung bei MPK Die Länder haben aus Sicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil einen wichtigen Schritt zur Einigung bei strittigen Fragen der Migration gemacht. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir am Ende dieser Konferenz sagen können: Wir haben uns auf ein substanzielles Papier zu Fragen der Migration geeinigt, sagte der SPD-Politiker am Freitag nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Darüber bin ich ausgesprochen froh.