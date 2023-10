Fünf Verletzte bei Unfällen auf A4

Mehr zum Thema

Trainer Dotchev hadert mit Schiedsrichter-Entscheidungen Trainer Pavel Dotchev haderte nach der 1:2-Niederlage seines FC Erzgebirge Aue am Sonntagabend in der 3. Fußball-Liga gegen den SSV 1846 Ulm vor allem mit Entscheidungen des Schiedsrichters. Die Mannschaft hat sich zu sehr aufgeregt, auch wegen mancher Schiedsrichter-Entscheidungen. Mit dem Schiedsrichter zu reden bringt nichts. Das ist, als würde man mit einer Wand reden, meinte der Coach. Nach seiner Ansicht hätte Aue einen Sieg verdient gehabt. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir hätten die drei Punkte auch verdient, meinte er.

Verbraucherzentrale: Hunderte Beschwerden zu Kündigungen Wer nicht aus seinem Vertrag rauskommt, kann sich im Zweifel an die Verbraucherzentrale wenden. In Thüringen liegen dieses Jahr wieder etliche Beschwerden vor. Dabei sollte das Kündigen eigentlich einfacher werden.