Fünf Tote bei Unfall auf Baustelle in Hamburg 

Wie viele Menschen sind noch unter dem eigestürzten Gerüst begraben?

Auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity ist am Montagmorgen kurz nach neun Uhr ein Fahrstuhlschacht eingestürzt – vom achten Stock bis ins Untergeschoss. Fünf Menschen sind dabei laut Feuerwehr gestorben, heißt es zunächst. Doch Lage ist unübersichtlich. Kurze Zeit später berichtet ein Sprecher der Feuerwehr von drei Toten und einer schwer verletzten Person. Die Bauarbeiter stehen an an der Unglücksstelle und werden gezählt, um herauszufinden, wie viele genau noch vermisst werden.

