Es hört sich so banal an, bewahrt Sie aber vor spontanen Impulskäufen. Schreiben Sie sich eine Einkaufsliste mit den Lebensmitteln, die Sie für Ihre nächsten Mahlzeiten benötigen – und kaufen Sie NUR diese Dinge ein. Alles andere, was vielleicht verlockend erscheint, bleibt im Regal, und damit der Geldbeutel voll.

„Es gibt genügend Untersuchungen, die zeigen, dass man tatsächlich mehr einkauft, wenn man keine Einkaufsliste dabei hat“, sagt Ron Perduss, Verbraucherexperte im RTL-Interview.

Am besten machen Sie sich gleich einen Wochenplan, mit mehreren Mahlzeiten und kaufen genau dafür ein. Denn so werden auch übrige Lebensmittel genutzt, die sonst vielleicht im Müll landen würden.

Lese-Tipp: Mit diesem Wochenplan kaufen Sie für unter 50 Euro ein – für die ganze Familie!

Achten Sie trotzdem auf Angebote, denn auch in diesen Zeiten, in denen alles teurer wird, gibt es sie noch, die roten Preise. „Die Supermärkte wollen ja, dass wir weiterhin zu Ihnen kommen und einkaufen, und deswegen locken sie uns mit entsprechenden Spezialpreisen“, weiß Perduss. Passt das Angebot in Ihren Speiseplan, greifen Sie also ruhig zu.

Lese-Tipp: Die Spar-Vorlage zum Ausdrucken - Menüplan und Einkaufsliste für den Wocheneinkauf