Fünf Männer wegen Einbruchserie vor Gericht: 127 Fälle

EU-Qualitätssiegel für regionales Handwerk nimmt Hürde Traditionelle regionale Produkte wie Solinger Messer oder Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald bekommen ein EU-Qualitätssiegel. Mit einer neuen Verordnung werde ein Schutz für handwerkliche und industrielle Waren wie Schmuck, Textilien, Glas oder Porzellan auf EU-Ebene eingeführt, teilten die EU-Staaten am Montag in Brüssel mit. Konkret geht es um Waren, deren Qualität oder andere Merkmale im Zusammenhang mit ihrem geografischen Ursprung stehen. Bislang gibt es Herkunftslabel nur für regionale Lebensmittel wie Parmesan, Champagner, Hessischen Apfelwein, Schwarzwälder Schinken oder Spreewälder Gurken.