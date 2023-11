Fünf Leichtverletzte bei Unfällen auf A3

Mehr zum Thema

Binz: Pflegende Kinder und Jugendliche stärker unterstützen Sie pflegen Angehörige und kommen dabei selbst oft zu kurz: sogenannte Young Carer (englisch: junge Pfleger). Wie viele Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz zu ihnen zählen und sich um pflegebedürftige Familienmitglieder kümmern, ist unbekannt. Die rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz will sie aber stärker unterstützen. Das ist eine Gruppe, die noch nicht so richtig betrachtet wurde, sagte die Grünen-Politikerin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Weißer Ring warnt vor Folgen von Gewalt gegen Einsatzkräfte Der Weiße Ring warnt vor den Folgen der zunehmenden Gewalt gegen Einsatzkräfte. Jeder Angriff auf Rettungskräfte gefährdet Menschen, die unverschuldet in Not geraten, ein zweites Mal, sagte der Bundesvorsitzende der Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, Patrick Liesching, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Politik und Gesellschaft müssen Grundpfeiler unseres Gemeinwesens wie das Rettungswesen und das Ehrenamt in einem gemeinsamen Kraftakt vor Angriffen schützen, forderte Liesching, der auch Leiter der Staatsanwaltschaft Fulda ist. Es braucht dringend eine bundeseinheitliche Definition und Erfassung von Gewalt gegen Einsatzkräfte. Diese fehlenden Standards seien ein Problem.