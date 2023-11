Fünf Kinder bei Schulbus-Unfall verletzt

Bei einem Schulbus-Unfall in Hildesheim sind fünf Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der Fahrer wegen einer roten Ampel so stark gebremst haben, dass mehrere Jungen und Mädchen in dem voll besetzten Gelenkbus zu Boden fielen. Dabei ging auch eine Glasscheibe zu Bruch. Eine 12- und eine 13-Jährige kamen ins Krankenhaus, die anderen leicht verletzten Kinder konnten nach dem Unfall am Freitagmittag von ihren Eltern abgeholt werden. Gegen den 68 Jahre alten Busfahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.