Ihr Tagebuch gilt als eines der wichtigsten Zeitdokumente des Holocaust. Anne Frank versteckte sich ab Juli 1942 mit ihrer Familie in einem Hinterhaus in Amsterdam vor den Nationalsozialisten. Im Exil schrieb sie ihre Gedanken und Erlebnisse in einem Tagebuch nieder. Kurz vor Kriegsende wurde das gerade einmal 15 Jahre alte Mädchen von den Nazis ermordet.

Ziemlich unpassend also, Kinder an Halloween als das getötete Mädchen zu verkleiden. Der australische Onlineshop „Smiffys“ bot trotzdem ein Anne-Frank-Kostüm an – und der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten. Mittlerweile hat der Onlinehandel des Kostüm wieder aus dem Verkauf genommen.