Fünf Haftbefehle nach Durchsuchungen wegen Cannabisplantagen

80 Kinder- und Jugendprojekte in Sachsen-Anhalt umgesetzt Im Rahmen des Zukunftspakets für Bewegung, Kultur und Gesundheit sind in Sachsen-Anhalt von und mit 16 000 Kindern und Jugendlichen mehr als 80 Projekte umgesetzt worden. Im Zentrum stand dabei die aktive Mitsprache und Mitwirkung von jungen Menschen bei Projekten, die sie in ihrer Lebenswelt betreffen, wie die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) am Mittwoch mitteilte.