Was wir schon alles zusammen erlebt haben! Die Arme hochgerissen (aka gefeiert), uns gegenseitig unter die Haube gebracht, die schönsten Urlaube erlebt. Das kann uns niemand mehr nehmen und wird uns für immer verbinden. Die vielen bisher ungeteilten Fotos auf dem Handy! Eine best of Foto-Kollektion auf einem digitalen Bilderrahmen zeigt der BFF, dass sie ein wichtiger Teil unseres Lebens ist. Der Anblick wird auch so schnell nicht langweilig, weil immer wieder neue Foto-Erinnerungen aufploppen.