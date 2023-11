Fünf Fakten zum Spiel von Union Berlin bei Bayer Leverkusen

Die Niederlagenserie ist vorbei, jetzt muss der 1. FC Union Berlin auch in der Bundesliga wieder in die Spur. Einfach wird das nicht. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) führt die nächste Reise zu Tabellenführer Bayer Leverkusen.

Plätze getauscht: Im Vorjahr setzte es für die Köpenicker bei Bayer am 13. Spieltag ein 0:5. Kurios: Vor dem Spiel war Union Erster und Leverkusen auf Rang 16. Dieses Mal ist es genau umgekehrt. Zusammen mit dem 0:5 bei Borussia Dortmund 2019//20 war dies die bislang höchste Niederlage in der Bundesliga überhaupt für die Berliner.

Lichtblick: Beide Teams waren in dieser Woche bereits international beschäftigt. Union spielte am Mittwoch in der Champions League bei der SSC Neapel 1:1. Der erste Punktgewinn nach zwölf Niederlagen in Serie. Leverkusen siegte am Donnerstag in der Europa League bei Qarabag Agdam mit 1:0.

Rekordjagd: Die Werkself führt ungeschlagen die Bundesliga-Tabelle an. Sollte Leverkusen gewinnen, würden die Rheinländer mit 31 Zählern nach elf Spieltagen den Bundesliga-Rekord von Bayern München aus der Saison 2015/16 einstellen.

Angriffsstark: Mit 30 erzielten Treffern hat Leverkusen die beste Offensive der Liga. Union stellt zusammen mit dem FSV Mainz 05 (beide 11 Tore) aktuell den drittschlechtesten Angriff. Im Oberhaus ist Union seit 329 Minuten ohne Tor. 359 Minuten im Frühjahr 2023 stellen in negativer Hinsicht Vereinsrekord dar.

Wiedersehen: Der Leverkusener Mittelfeldmann Robert Andrich bestritt zwischen 2019 und 2021 für Union 66 Pflichtspiele. In diesen gelangen ihm neun Treffer. Sein heutiger Mitspieler Victor Boniface erzielte in der vergangenen Saison in der Europa League mit Royale Union Saint-Gilloise zwei Treffer gegen die Berliner.