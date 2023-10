Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig gegen den VfL Bochum

Mehr zum Thema

Karlsruhe äußert sich zu Flüchtlings-Härtefallkommission Das Bundesverfassungsgericht äußert sich an diesem Freitag zu Thüringens Härtefallkommission für Flüchtlinge. Hintergrund ist nach Angaben von vergangenem Freitag eine Verfassungsbeschwerde der thüringischen AfD-Landtagsfraktion gegen ein Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vom 16. Dezember 2020. Danach kann Flüchtlingen weiterhin eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen gewährt werden. Die Richter in Weimar hatten eine Klage der AfD-Fraktion abgewiesen, die die Zusammensetzung und Entscheidungsbefugnisse der Kommission infrage gestellt hatte.