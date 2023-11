Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig gegen den SC Freiburg

Mehr zum Thema

Untreue-Vorwürfe: Rechtsanwalt erneut vor Gericht Ein Rechtsanwalt muss sich seit Mittwoch vor dem Landgericht Meiningen verantworten. Dem Juristen aus dem Wartburgkreis wird Untreue vorgeworfen. Er soll laut Anklage in den Jahren 2020 und 2021 Fremdgelder von Mandanten nicht oder nicht rechtzeitig an diese weitergeleitet haben. Dabei handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen Betrag von rund 300.000 Euro.

Vier Menschen werden bei Unfall auf B176 schwer verletzt Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 176 im Kreis Sömmerda sind vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, geriet ein 84-jähriger Fahrer am Dienstagnachmittag mit seinem Auto aus bisher ungeklärter Ursache beim Andislebener Kreuz auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem anderen Auto zusammen.