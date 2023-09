Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig gegen Bayern München

Mehr zum Thema

Ferienstart und langes Wochenende: ADAC rechnet mit Staus Zum Start der Herbstferien in Sachsen und Thüringen müssen sich Autofahrer auf Staus am Wochenende einstellen. Mit Verzögerungen und Staus sei vor allem in den Ballungsräumen Magdeburg und Halle/Leipzig sowie den Hauptverkehrsrouten zu rechnen, teilte der ADAC am Donnerstag mit.