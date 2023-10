Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig bei Darmstadt 98

Denkt man in Leipzig an Darmstadt, denkt man an Fabio Coltorti. Der damalige Torwart traf am 24. April 2015 zum 2:1 in der Nachspielzeit. Darmstadt war damals ein direkter Konkurrent um den Aufstieg in die Bundesliga. Der gelang am Ende allerdings den Hessen, RB feierte erst ein Jahr später.

- Der Aufsteiger ist im Alu-Pech. Viermal traf man an sieben Spieltagen schon Pfosten oder Latte. Nur die Bayern haben mit sechs Alu-Treffern mehr auf dem Konto.

- Die Aufsteiger-Serie Leipzigs soll auch in Darmstadt fortgesetzt werden. Die Sachsen verloren noch nie gegen einen Aufsteiger, in 28 Spielen gab es 25 Siege und drei Unentschieden.

- Die Form-Statistik spricht für Darmstadt. Die Hessen feierten zwei Bundesliga-Siege nacheinander und kämpften sich ins Mittelfeld. Leipzig ist seit drei Pflichtspielen ohne Sieg.

- Mit 584 gewonnenen Zweikämpfen verbucht Darmstadt den schwächsten Wert der Liga. Leipzig ist in dieser Statistik Vierter, 689 Zweikämpfe wurden gewonnen. Die Aussagekraft ist jedoch begrenzt. Denn die meisten Zweikämpfe gewann bisher der Vorletzte Mainz (758).