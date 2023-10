Fünf Fakten zum Spiel Borussia Dortmund gegen Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin tritt am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund an. 4000 Berliner Anhänger werden ihre Mannschaft nach Nordrhein-Westfalen begleiten - trotz der jüngsten Misserfolge.

- Union hat die letzten sechs Pflichtspiele inklusive der vergangenen vier Bundesligapartien verloren. Negativrekord unter Trainer Urs Fischer.

- Die Eisernen sind auf den elften Rang abgerutscht. Schlechter waren die Berliner in der Tabelle zuletzt vor mehr als zwei Jahren platziert.

- In Dortmund hat Union noch nie gewonnen. Zum einen gingen seit 2019 alle vier Bundesliga-Duelle (0:5, 0:2, 2:4, 1:2) verloren. Zum anderen schieden die Eisernen zweimal beim BVB in der 2. Runde des DFB-Pokals aus: 2016/17: 1:1 n.V./0:3 i. E. und 2018/19 2:3 n.V.

- Für Dortmund spielt der Ex-Unioner Julian Ryerson. Der norwegische Nationalspieler war im Januar 2023 überraschend zum BVB gewechselt. Der Verteidiger gehörte zu Unions Aufstiegshelden von 2019.

- Am Tag nach dem Dortmund-Spiel steht der nächste wichtige Termin an. Die Mitgliederversammlung am Sonntag (12 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei. In den vergangenen Jahren nahm in der Regel auch die Mannschaft an der Zusammenkunft teil.