Fünf Bauarbeiter bei Unfall gestorben: Mehrere vermisst

Aufmerksamer Paketbote bringt Polizei auf mutmaßlichen Dieb Mit Hilfe eines aufmerksamen Paketboten hat die Polizei in Kiel einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Der Verdächtige soll für mehrere Einbrüche verantwortlich sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 23 Jahre alte Paketbote stellte laut Polizei am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus ein Paket absprachegemäß vor die Wohnungstür einer Frau. Als er das Haus verlassen habe, sei ihm ein Mann aufgefallen, der in diesem Moment ins Haus ging und sich nach Ansicht des Paketboten seltsam verhalten habe.