Fünf aufregende Dirndl-Looks für das Oktoberfest 2023

Dieser Look kombiniert klassische Elemente eines Dirndls mit neuen, angesagten Akzenten. Ein traditionelles Dirndl ist wunderbar in einem modernen Design mit trendigen Schnitten und Stoffen tragbar. Auf diese Weise wird etwas Frische in das sonst eher klassische Outfit gebracht.

Unser Tipp: Ein Dirndl aus Spitze mit einem Samtrock, wie es auch das Model von Bonprix* trägt, ist ein moderner Look für die Wiesn 2023. Die Obermaterialien bringen einen modernen Touch in das klassische Outfit. Dieses Ensemble kommt besonders gut zur Geltung, wenn es mit schlichten, einfarbigen Pumps kombiniert wird.