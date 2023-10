Füllkrug: Flick wurde vom Team ein bisschen alleine gelassen

Mehr zum Thema

Mehr Insolvenzen in NRW Die Zahl der Unternehmens- und Verbraucher-Insolvenzen hat in Nordrhein-Westfalen zugenommen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Mittwoch meldeten die Amtsgerichte im August 462 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das seien 56,1 Prozent mehr als im August 2022 (damals 296) und die höchste Zahl von Unternehmensinsolvenzen seit Januar 2020. Die Zahl der beantragten Verbraucher-Insolvenzverfahren, zu denen die Verfahren von Arbeitnehmern, Rentnern und Erwerbslosen zählen, stieg im August auf 1 593. Das seien 23,3 Prozent mehr als im August 2022.

Ulrich Wickert kritisiert Schließung von Goethe-Instituten Der frühere Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert (80) hat die angekündigte Schließung von drei Goethe-Instituten in Frankreich kritisiert. In Bordeaux, Lille und Straßburg ist das Entsetzen groß, sagte der frühere Leiter des Pariser ARD-Studios dem Kölner Stadt-Anzeiger (Mittwoch). Sie ahnen gar nicht, wie entsetzt auch die französischen Kulturschaffenden über die Schließung der Goethe-Institute sind. Damit zeigt unsere grüne Außenministerin ja, dass man gegenüber den Franzosen überhaupt keine Rücksicht nehmen will. Das ohnehin gestörte Grundvertrauen werde dadurch noch weiter belastet.