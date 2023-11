Füllkrug erklärt seine BVB-Schelte: Keine Trainer-Kritik

Mehr zum Thema

Mehrere Verletzte in Gummersbach: Polizist schießt Schüsse in der Fußgängerzone von Gummersbach: Bei einem zunächst unklaren Geschehen wurden mehrere Menschen verletzt, darunter auch ein Polizist. Ein Beamter habe aus seiner Dienstwaffe gefeuert.

Antisemitismusbeauftragte korrigiert Forderungen zu Demos Kann das Demonstrationsrecht auf Deutsche beschränkt werden, um Ausländer-Extremismus im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg einzudämmen? Die Antisemitismus-Beauftragte in NRW sorgt mit markigen Worten für Wirbel. Jetzt stellt Leutheusser-Schnarrenberger klar, was sie meint.