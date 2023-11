Führerschein umtauschen: Mitte Januar läuft nächste Frist ab - Jahrgänge immer jünger

Der Grund für die Mega-Umtauschaktion: Die Führerscheine sollen EU-weit (EU-Richtlinie 2006/126/EG) fälschungssicher und einheitlich sein. Außerdem sollen alle Führerscheine in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden.

Betroffen sind die Besitzer von rund 15 Millionen bis 1998 ausgestellten Papierführerscheinen. Doch auch etwa 28 Millionen Scheckkartenführerscheine, die von 1999 bis 19. Januar 2013 ausgegeben wurden, müssen umgetauscht werden.

In Deutschland regelt sogar ein Gesetz, in welcher Reihenfolge Autofahrer ihren Führerschein umtauschen müssen. Wer wann dran ist, regelt ein zeitlicher Stufenplan. So sollen eine Überlastung der Behörden und lange Wartezeiten vermieden werden.

Der ADAC rät auf Anfrage von RTL: „Generell raten wir allen, die den Führerschein jetzt umtauschen müssen, sich zeitnah um einen Termin zu kümmern. Auch wenn dieser dann schon weiter im Jahr liegt.“

Betroffen sind übrigens nicht nur Auto-Führerscheine, sondern die Führerscheine aller Klassen.