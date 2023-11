In Deutschland müssen seit letztem Jahr massenhaft Führerscheine umgetauscht werden. Der Grund: Bis zum Jahr 2033 sollen alle Führerscheine in der EU einheitlich sein, um so den Fälschungsschutz zu verbessern. Der Umtausch der alten „Lappen“, also Führerscheine in Papierform, erfolgt schrittweise und gestaffelt nach Jahrgängen: So haben die Jahrgänge 1959 bis 1964 nur noch bis zum 19. Januar 2023 Zeit für den Umtausch – ansonsten wird das Dokument ungültig. Bei den Führerscheinen in Kartenform kommt es darauf an, wann sie ausgestellt wurden. (rka/dpa)

