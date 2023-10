Füchse gegen Melsungen: „Maximale Herausforderung“

Mehr zum Thema

Beschäftigtenzahl im Gastgewerbe unter Vorpandemie-Niveau Im Gastgewerbe in Berlin und Brandenburg arbeiten nach Gewerkschaftsangaben weiterhin weniger Menschen als vor der Corona-Pandemie. Die Zahl der Beschäftigten dürfte etwa 10 bis 15 Prozent unter dem Vorpandemie-Niveau liegen, sagte der Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) für beide Bundesländer, Sebastian Riesner, am Dienstag in Berlin. Wie bundesweit auch werde in Berlin und Brandenburg die Lücke vor allem mit sogenannten geringfügig entlohnten Beschäftigten geschlossen.