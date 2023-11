Füchse Berlin starten mit Schützenfest in den Super Globe

Mehr zum Thema

Knapp 10.000 Geflüchtete in Brandenburg aufgenommen In Brandenburgs Kommunen wurden im bisherigen Jahr 2023 bis Ende Oktober 9956 Geflüchtete aufgenommen. Im Oktober waren es 934 Personen, sagte Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im Sozialausschuss des Brandenburger Landtags. Demnach liege das Land deutlich unter dem Aufnahmesoll von 19.253. Im bisherigen Rekordjahr 2022 wurden bis Ende Oktober rund 36.500 Menschen aufgenommen.